Mercato - OM : Grâce à De Zerbi, il signe à Marseille

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A la recherche d’un nouvel entraîneur, l’OM a frappé très fort. Cela semblait impossible et pourtant, le club phocéen a fait venir Roberto De Zerbi et ce malgré l’absence de Coupe d’Europe pour la saison à venir. Du lourd s’annonce donc à l’OM et l’influence de l’Italien se vérifie déjà sur le marché des transferts.

Ancien entraîneur de Brighton, Roberto De Zerbi était promis à un grand club européen après ses performances en Premier League. Ça ne s’est finalement pas déroulé comme prévu, puisque l’Italien est aujourd’hui aux commandes de l’OM. Pablo Longoria a réalisé un énorme coup, réussissant à faire venir De Zerbi sur le banc olympien.

Mercato : L'OM a trouvé le successeur d'Aubameyang... et de Payet ! https://t.co/VBeFLyBeME pic.twitter.com/hxzyi2TB2m — le10sport (@le10sport) July 19, 2024

« J'ai eu de bonnes discussions avec le nouvel entraîneur »

Et grâce à Roberto De Zerbi, l’OM a pu s’offrir Mason Greenwood. Ce jeudi, l’Anglais a signé avec le club phocéen, dévoilant au passage pour L’Equipe l’importance de l’Italien dans son choix : « J'ai eu de bonnes discussions avec le nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi. Je le connais un peu pour avoir vu jouer son équipe, Brighton, en Premier League ».

« Il a des idées tactiques très précises »

« Quelle a été l’importance de De Zerbi dans ma décision de signer à l’OM ? Très importante. Il a des idées tactiques très précises, j'ai vu beaucoup de matches de Premier League de son équipe, j'ai joué aussi en Premier League, bien sûr, et Brighton était une équipe très plaisante à regarder. J'ai vraiment hâte de faire partie de cette nouvelle aventure sous ses ordres à Marseille », a ajouté Greenwood.