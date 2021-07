Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enfin une bonne nouvelle pour Pol Lirola ?

Publié le 9 juillet 2021 à 0h15 par A.C.

Pablo Longoria travaille toujours au retour à l’OM de Pol Lirola, reparti à la Fiorentina au terme de son prêt.

Il a été l’un des joueurs les plus performant de l'Olympique Marseille lors de la deuxième partie de saison... mais il n’est plus là. Pablo Longoria a décidé de ne pas lever l’option d’achat de 12M€, préférant négocier avec la Fiorentina pour baisser ce montant. Cela a plutôt eu l’effet inverse, puisque La Viola réclamerait désormais entre 13 et 15M€ pour laisser filer Lirola, qui de son côté n’aurait d’yeux que pour l’OM. La situation ne s’est pas arrangée, puisque ces derniers jours la presse italienne a évoqué des contacts avec l’Atalanta de Gian Piero Gasperini.

L’OM avance au ralenti, mais...