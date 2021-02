Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Déjà un gros problème en vue pour Sampaoli !

Publié le 23 février 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il s’apprête à être nommé sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli pourrait avoir un premier dossier délicat à gérer avec le possible départ d’Arkadiusz Milik en fin de saison.

Jorge Sampaoli à l’OM, ça brûle ! En effet, comme le10sport.com vous avait annoncé la semaine passée qu’un accord était en très bonne voie avec l’entraîneur argentin, et ce dossier serait enfin réglé. Sampaoli devrait débarquer à Marseille dans les prochains jours pour signer un contrat jusqu’en juin 2023, et il sera donc le nouvel entraîneur du projet McCourt. Un nouveau départ pour l’OM ainsi que pour Sampaoli, mais les prochains mois s’annoncent déjà agités…

Milik pourrait partir !

En effet, depuis quelque temps, la presse italienne ne cesse d’annoncer un possible retour d’Arkadiusz Milik en Italie l’été prochain, et Tuttosport a confirmé lundi le vif intérêt que porte la Juventus envers le buteur polonais. Prêté avec option d’achat à l’OM par Naples, Milik disposerait d’une clause libératoire à hauteur de 12M€ en fin de saison si Pablo Longoria ne lève pas son option d’achat auprès du club italien, et la Juve voudrait en profiter. En clair, Jorge Sampaoli pourrait perdre gros avec Arkadiusz Milik dans les prochains mois…