Mercato - OM : Aubameyang se lâche après son départ

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Roberto De Zerbi comptait sur lui, Pierre-Emerick Aubameyang a finalement décidé de quitter l’OM, un an seulement après son arrivée en provenance de Chelsea. À 35 ans, l’international gabonais a fait le choix de rejoindre l’Arabie Saoudite, où il s’est engagé en faveur d’Al-Qadsiah. L’attaquant s’est exprimé dans une interview accordée aux médias de son nouveau club.

Si plusieurs joueurs considérés comme des cadres la saison dernière n’entrent pas dans les plans de Roberto De Zerbi, ce dernier aurait bien aimé s’appuyer sur Pierre-Emerick Aubameyang. Une volonté partagée par l’OM, qui ne voulait pas se séparer de l’international gabonais (77 sélections), auteur de 30 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues lors de sa première saison à Marseille.

«Je suis vraiment content d’être ici, très excité aussi»

Mais à 35 ans, Pierre-Emerick Aubameyang a décidé de répondre favorablement aux sirènes de l’Arabie Saoudite, qu’il a repoussé l’année dernière pour rejoindre l’OM. Le Gabonais a signé un contrat de deux ans avec Al-Qadsiah, qui lui a offert un salaire estimé à 20M€ par an. « Je suis vraiment content d’être ici, très excité aussi. Je suis très impatient de rencontrer le staff, l’équipe, les joueurs, ce beau pays aussi », a confié Pierre-Emerick Aubameyang, dans un entretien accordé aux médias du club saoudien.

«Je veux poursuivre ce que j’ai toujours fait dans ma carrière, et ma vie, marquer des buts»

« Je pense qu’on peut faire encore mieux que l’année passée, et poursuivre les progrès déjà vus. Le but est d’être encore plus compétitif et d’augmenter le niveau », a ajouté Pierre-Emerick Aubameyang, avant d'afficher ses ambitions avec Al-Qadsiah : « Je veux poursuivre ce que j’ai toujours fait dans ma carrière, et ma vie, marquer des buts. Je veux apporter mon expérience à l’équipe et mes coéquipiers. Je vais essayer d’apporter mes buts et mon côté show-man. J’ai toujours été ainsi. Tout le monde le sait, je pense. »