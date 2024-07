Aubameyang - OM : Longoria et De Zerbi sont dégoûtés ?

Thomas Bourseau

En l’espace d’un an, Pierre-Emerick Aubameyang a fait chavirer les coeurs des supporters marseillais. Mais au terme d’une seule et unique saison, le buteur gabonais s’en est allé du côté de l’Arabie saoudite. Une décision personnelle qui n’a pas fait le bonheur de Pablo Longoria et de Roberto De Zerbi, au contraire.

L’OM était parvenu à relancer Pierre-Emerick Aubameyang qui avait connu une pige délicate à Chelsea. En l’espace d’une saison, le Gabonais a trouvé à 30 reprises le chemin des filets et a délivré 11 passes décisives à ses partenaires… avant de quitter l’Olympique de Marseille ! En effet, mercredi, Aubameyang a communiqué sur les réseaux sociaux son départ sans partager sa destination.

Mercato: Son club accepte un transfert à 10M€, il recale l’OM ! https://t.co/1uNLfSTftX pic.twitter.com/teJowtE1QJ — le10sport (@le10sport) July 19, 2024

Le départ d’Aubameyang va rapporter 6,5M€ à l’OM

Après avoir connu les cinq grands championnats d’Europe, Pierre-Emerick Aubameyang va faire comme beaucoup de stars ayant dépassé la trentaine : s’engager avec un club de Saudi Pro League. Sur son compte X, Mathieu Grégoire a expliqué que le transfert de son ancien attaquant à Al-Qadsiah permettrait à l’OM de renflouer ses caisses avec 6,5M€.

Longoria et De Zerbi voulaient garder Aubameyang

En début de semaine, La Provence faisait part d’une certaine colère de Pablo Longoria envers Pierre-Emerick Aubameyang pour avoir pris la décision de partir sans l’en informer. Mais le journaliste de L’Équipe, toujours sur X, révèle que le président de l’OM avait freiné son départ non pas pour toucher plus d’argent pour son transfert, mais pour la simple et bonne raison qu’il souhaitait le conserver. Un désir partagé par l’entraîneur Roberto De Zerbi.