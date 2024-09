Mercato - OM : Adrien Rabiot plombé par sa mère ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En signant à l’OM, Adrien Rabiot rejoint l’un de plus grands clubs du football français. Toutefois, passer de la Juventus au club phocéen est clairement une régression dans la carrière du milieu de terrain. Cet été, on s’attendait plutôt à le voir signer dans un grand club européen. Cela s’est finalement passé différemment pour Rabiot. Et si c’était la faute de sa mère ?

A l’instar de Kylian Mbappé, Adrien Rabiot a lui aussi décidé de laisser sa mère gérer sa carrière de footballeur. Et jusqu’à présent, quand il fallait négocier avec Véronique Rabiot, ça a souvent été compliqué. Le PSG et la Juventus peuvent désormais en témoigner. Voilà désormais l’international français du côté de l’OM, mais le fait est qu’il aurait pu être encore plus haut. Et à en croire Bruno Satin, agent de joueurs, cela s’expliquerait par… la gestion de mère d’Adrien Rabiot.

« S’il avait été accompagné par un pro, il serait dans un top 10 européen »

De passage au micro de L’After Foot sur RMC, Bruno Satin s’est ainsi permis de critiquer la mère d’Adrien Rabiot et la gestion de la carrière de son fils. L’agent de joueurs a ainsi lâché : « C'est la résultante de l'incompétence des gens qui l'ont accompagné là. Il est conseillé par sa mère et ça montre que c’est bien d’être accompagné par des professionnels parce que s’il avait été accompagné par un pro, il serait dans un top 10 européen et de surcroît, il était libre ».

« J’ai eu deux conversations avec la maman et j’ai arrêté tout de suite »

« La première chose est de prendre son avis et de savoir ce qu’il a envie de faire. Mais ce serait plus intéressant de lui demander fin mai parce que là (fin août), il a fait le tour du marché. Pour prendre un exemple concret, j’ai eu le directeur sportif de l’Atlético de Madrid fin juillet et il m’a dit : « j’ai eu deux conversations avec la maman et j’ai arrêté tout de suite parce qu’elle m’expliquait où devait jouer son fils ». Ça lasse rapidement tous les professionnels, c’est insupportable », a poursuivi Bruno Satin.