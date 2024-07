Mercato - OM : A peine revenu, il fait déjà une promesse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Joueur de l'OM entre 1997 et 1999, Fabrizio Ravanelli fait son grand retour dans le rôle de conseiller institutionnel et sportif. Ce lundi, le club marseillais a officialisé cette arrivée, qui était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. L'Italien a réagi pour la première fois à sa nomination et a partagé sa fierté.

Après Roberto De Zerbi, un autre Italien débarque à l'OM. Le club phocéen a officialisé le retour de Fabrizio Ravanelli dans le rôle de conseiller institutionnel et sportif. « Fort de son expérience et de sa connaissance du club, il aura notamment pour mission de représenter l’OM et le Président Pablo Longoria, dont il sera un relais privilégié au quotidien en interne et en externe, y compris auprès des instances nationales et internationales » a expliqué l'OM dans un communiqué.

Longoria réagit au retour de Ravanelli

Président du club, Pablo Longoria est ravi de pouvoir compter sur l'expérience de Ravanelli. « J e suis ravi que Fabrizio nous rejoigne et puisse nous apporter son vécu et son expertise aussi bien sur le plan institutionnel que sportif. Son retour à l’OM s’inscrit dans le cadre du renforcement institutionnel et structurel du club, que nous avons entrepris, en nous appuyant notamment sur les valeurs qui ont contribué à forger l’histoire et la renommée de l’Olympique de Marseille » a-t-il confié.

« Revenir à l’OM implique une grande responsabilité »