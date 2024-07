Officiel : Surprise, l'OM annonce le retour d'une légende

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce lundi, l'OM a annoncé le grand retour de Fabrizio Ravanelli. Passé par la formation phocéenne entre 1997 et 1999, l'ancien joueur revient en tant que conseiller institutionnel et sportif. Ces derniers mois, il avait été aperçu, à de nombreuses reprises, aux côtés de Pablo Longoria, qui a salué son arrivée.

Renfort surprise à l'OM. Ce lundi, le club marseillais a annoncé le retour de Fabrizio Ravanelli. Ancien joueur, il revient sur la Canebière pour occuper le rôle de conseiller institutionnel et sportif. « Fort de son expérience et de sa connaissance du club, il aura notamment pour mission de représenter l’OM et le Président Pablo Longoria, dont il sera un relais privilégié au quotidien en interne et en externe, y compris auprès des instances nationales et internationales » précise l'OM dans un communiqué.

Ravanelli avait ouvert la porte

Passé par l'OM entre 1997 et 1999, Ravanelli est resté profondément attaché au club. D'ailleurs, l'Italien de 55 ans avait été aperçu dans les tribunes du Vélodrome la saison dernière aux côtés de Mehdi Benatia et de Pablo Longoria. « L’OM est toujours dans mon cœur. Si un coup de fil arrive, je suis toujours à disposition. Pas seulement comme entraîneur » avait indiqué Ravanelli au sujet d'un possible retour à l'OM.

Longoria jubile après ce retour