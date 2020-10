Foot - Mercato - Nantes

Mercato - Nantes : La mise au point de Christian Gourcuff sur son avenir !

Publié le 4 octobre 2020 à 23h10 par H.K.

Avec une seule victoire en 6 rencontres de Ligue 1 disputées depuis le début de saison, Christian Gourcuff semble plus que jamais en danger sur le banc du FC Nantes. Le coach des Canaris a tenu à mettre les choses au clair concernant son avenir…