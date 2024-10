Mercato : Luis Enrique au PSG, la raison est dévoilée !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le changement est radical. Depuis son arrivée au PSG en 2012, le Qatar nous avait habitués à des signatures XXL comme avec Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi. Mais dernièrement, le club parisien a changé de trajectoire dans le sillage de Luis Enrique. Un basculement qui peut s'expliquer par la santé financière précaire de l'équipe.

Les clubs de Ligue 1 sont dans le rouge. En avril dernier, la DNCG avait publié le rapport des comptes des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la saison 2022-2023. Et les chiffres n’étaient pas vraiment rassurants. Le PSG accuse un déficit global de 110M€, ce que Victoriano Melero ne conteste pas. « Le budget est encore déficitaire. Mais sans comparaison avec le déficit de l’année précédente. Et on devrait être à l’équilibre la saison prochaine. On est une entreprise, on est là pour montrer que le modèle économique tient. Ces résultats financiers nous permettent d’avoir une autonomie et une solidité financière » a déclaré le nouveau directeur général du club parisien.

Changement de cap pour le PSG

L’heure est donc aux économies. Le PSG en a fait beaucoup en libérant de la masse salariale avec les départs de Lionel Messi, Neymar ou dernièrement de Kylian Mbappé. Désormais, la priorité est mise sur des jeunes joueurs, encore en développement. Ainsi, le PSG peut les accompagner et les faire grandir. Pour diriger ce nouveau projet, Nasser Al-Khelaïfi a jeté son dévolu sur Luis Enrique, qui travaille en parfaite harmonie avec Luis Campos. « Le président, le coach (Luis Enrique) et Luis (Campos) ont décidé de donner une nouvelle orientation avec un effectif plus jeune. Et cela correspond à ce qu’on fait en interne » a déclaré Mereno au Parisien.

La venue de Luis Enrique enfin expliquée ?

Et à savoir si l’arrivée de Luis Enrique est motivée par les restrictions financières, le dirigeant du PSG répond. « Si QSI et Nasser Al-Khelaïfi avaient ce modèle économique en tête au moment de choisir Luis Enrique ? Sans aucun doute ».