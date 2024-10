PSG : «Panique» à Paris, une décision historique prend forme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouvelle étape dans le conflit qui oppose le PSG à la Ville de Paris. Ce lundi, la Mairie a fait savoir qu'elle souhaitait saisir le tribunal administratif afin d'annuler la réservation de terrains pour accueillir le nouveau stade du club parisien. La réponse du PSG ne s'est pas fait attendre. Selon une source, Anne Hidalgo est en train de perdre la main dans ce dossier.

En février dernier, Nasser Al-Khelaïfi avait lâché une annonce fracassante. Le PSG et le Parc des Princes, c’est bientôt terminé : « C'est plus facile pour nous désormais, on sait ce que l'on veut. C'est fini pour nous. » Désireux d’accroître ses revenus en devenant propriétaire de son propre stade, le président du club parisien avait activé l’option déménagement. Avec l’aide de la région, plusieurs sites lui ont été présentés pour accueillir la prochaine enceinte du PSG.

PSG version Qatar: Luis Enrique bat un triste record ! https://t.co/6DRfZT19To — le10sport (@le10sport) October 7, 2024

Anne Hidalgo contre-attaque

Selon les informations du Parisien, la Ville de Paris, propriétaire du Parc des Princes n’a pas l’intention de se laisser faire dans ce conflit. Ce lundi, elle a demandé aux élus de lui permettre de saisir le tribunal administratif afin de contester la réservation de terrains. « C’est une mauvaise manière de la région. Tout à coup, sans prévenir, la veille du vote définitif du Sdrif-e, un amendement a été introduit pour réserver 50 ha sans localisation, sans concertation. Ce qui est, a priori, contraire à tout ce qui touche à la réglementation d’élaboration d’un tel document » a déclaré Patrick Bloche, le premier adjoint (PS) d’Anne Hidalgo.

Le PSG sort du silence

Contacté par RMC Sport, le club a décidé de réagir. « La panique soudaine de la mairie confirme le sérieux de ce projet. La ville de Paris ne peut pas prétendre publiquement être ouverte au dialogue et torpiller toutes les alternatives sur lesquelles le club travaille. Cela révèle l’hypocrisie flagrante dont la mairie fait preuve depuis le début des négociations » a confié une source au sein du PSG.