Mercato : L’OM veut boucler un transfert en urgence !

À l’instar d’Elye Wahi, transféré à l’Eintracht Francfort, Ismaël Koné, recruté l’été dernier, pourrait déjà quitter l’OM. Comme l’a annoncé Roberto De Zerbi en conférence de presse, le milieu de terrain âgé de 22 ans est en instance de départ. Un dossier qui aurait été érigé au rang de priorité par la direction olympienne.

« Koné est sur le départ. Koné va probablement s’en aller, c’est pourquoi il n’y avait pas de sens qu’il s'entraîne avec nous. » Roberto De Zerbi n’a pas fait dans la langue de bois au moment d’évoquer la situation d’Ismaël Koné, vendredi en conférence de presse. Arrivé seulement l’été dernier en provenance de Watford, dans le cadre d’un transfert estimé à 12M€, l’international canadien (26 sélections) se dirige déjà vers un départ de l'OM.

« Il ne m’a pas montré qu’il était en mesure de faire partie de ce projet »

« C’est un choix du club. On a voulu ce joueur, il est très fort, c’est un bon garçon, mais on connaît nos objectifs. On sait quelle équipe on veut. J’ai en tête ce que je veux. Au cours des derniers mois il ne m’a pas montré qu’il était en mesure de faire partie de ce projet. Il a beaucoup de concurrence. On construit une équipe toujours plus forte », a expliqué Roberto De Zerbi. Si l’OM a pensé à obtenir le prêt d’Amine Gouiri (24 ans) et a proposé celui d’Ismaël Koné en échange en Stade Rennais, ce dossier ne devrait pas aboutir, selon L’Équipe.

Le départ de Koné, une priorité pour l’OM

À quelques jours de la fermeture du marché des transferts, le départ du milieu de terrain âgé de 22 ans serait considéré comme une priorité, d’après La Tribune OM. L’AS Rome, ainsi que plusieurs clubs anglais, seraient récemment venus aux renseignements. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, le départ d’Ismaël Koné pourrait débloquer un autre dossier, celui de Nicolo Fagioli (23 ans). Marseille est sur la piste du joueur de la Juventus, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028, mais doit d’abord trouver une porte de sortie au Canadien.