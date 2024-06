Mercato : L’OM plombé par une opération surprenante ?

Axel Cornic

Avec l’annonce officielle d’un accord de principe avec Roberto De Zerbi, le mercato de l’Olympique de Marseille a pris une toute autre ampleur, avec des nouvelles pistes qui fusent dans tous les sens. C’est le cas avec Yankuba Minteh, jeune ailier de 19 ans prêté cette saison par Newcastle au Feyenoord Rotterdam.

Avec un coach d’une telle renommée, peut-être que plus de joueurs auront envie de rejoindre l’OM. Depuis les premières indiscrétions autour de Roberto De Zerbi, le club marseillais s’est retrouvé au centre d’énormément de débats de mercato et cela n’a fait que s’accentuer ces dernières heures, avec l’officialisation d’un accord de principe. Il fait dire que l’Italien est l’un des coachs les plus suivis d’Europe, avec un style de jeu bien précis qui ne manque pas de passionner les foules.

L’OM pense à Minteh

La liste des potentielles recrues de l’OM version De Zerbi ne cesse de s’allonger et le nom de Yankuba Minteh a notamment été évoqué. Évalue à 16M€ par le site spécialisé Transfermarkt , il a montré de très belles choses cette saison lors de son prêt en Eredivisie avec le Feyenoord Rooterdam et semble donc avoir tapé dans l’œil des Marseillais. Mais d’autres clubs semblent avoir pris de l’avance dans ce dossier…

Un transfert à Everton puis un prêt à la Roma ?