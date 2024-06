Mercato - OM : Un crack veut débarquer avec De Zerbi !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sous contrat avec Newcastle jusqu'en juin 2028, Yankuba Minteh serait prêt à débarquer en France. Courtisé par l'OL, l'international gambien aurait une préférence pour l'OM de Roberto De Zerbi. Pour l'instant, le club phocéen n'est pas allé plus loin en raison du prix réclamé par les Magpies, mais tout resterait possible dans ce dossier.

Roberto De Zerbi n'a pas encore été annoncé à l'OM. Mais certains joueurs aimeraient déjà évoluer sous ses ordres la saison prochaine. C'est le cas du jeune international gambien de Newcastle Yankuba Minteh.

Mercato : L’OM change d’avis pour ce flop https://t.co/fJSTIPj1Og pic.twitter.com/nK0c0tViRD — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Minteh a fait son choix

Selon les informations de Foot Mercato , l'ailier de 19 ans aimerait rejoindre l'OM en cas d'arrivée en France, malgré un intérêt prononcé de l'OL. Plusieurs formations européennes plus huppées se seraient aussi manifestées. Le projet sportif proposé par le club marseillais lui conviendrait parfaitement. Minteh pourrait se servir de cette étape intermédiaire pour s'aguerrir et empocher un maximum de temps de jeu.

Newcastle réclame gros