Mercato - OM : Il annonce un accord pour ce gros transfert

De retour après avoir passé la saison dernière en prêt au Feyenoord, Yankuba Minteh est annoncé sur le départ de Newcastle, qui demanderait 30M€ pour s’en séparer. L’OM aurait pris des renseignements à propos de l’ailier âgé de 19 ans, également dans le viseur de l’OL. L’agent de l’international gambien a affirmé qu’un accord avait déjà été trouvé avec un club.

Renforcer ses couloirs semble être une des priorités de l’OM lors de ce mercato estival. En plus de Mohamed Bachir Belloumi (Farense), les dirigeants marseillais seraient également intéressés par Yankuba Minteh. Ce dernier a inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives la saison dernière sous les couleurs du Feyenoord, où il était prêté par Newcastle.

Transfert à 22M€, l'OM donne les détails https://t.co/4LcfA0h8qn pic.twitter.com/xHQXe338mV — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

« L'OM s'est renseigné »

Les Magpies sont dans l’obligation de vendre certains éléments et l’OM aurait donc essayé de profiter de cette situation. « Avec le contrôle économique de la Premier League, Newcastle doit faire des ventes avant le 30 juin, l'OM s'est renseigné », a confié une source proche du dossier à L'Équipe . Cependant, le prix demandé par Newcastle, 30M€ selon le journaliste Gianluca Di Marzio, aurait refroidi l’OM : « Mais les Anglais en demandent beaucoup trop cher actuellement, et la piste n'est pas trop approfondie jusqu'ici . »

« Nous nous sommes mis d'accord avec un club »