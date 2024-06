Mercato - OM : Un transfert à 10M€ pour cet international français ?

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’OM espère boucler plusieurs départs en ce début de mercato estival. Après Vitinha et Pape Gueye, Iliman Ndiaye pourrait être le prochain à s’en aller, suivi de Samuel Gigot et Jordan Veretout. Ce dernier est dans le viseur d’Al-Duhail, au Qatar, et Marseille aimerait récupérer plus de 10M€ avec son transfert.

Après Vitinha, transféré définitivement au Genoa, Pape Gueye est le deuxième à avoir quitté l’OM lors de ce mercato estival. L’international sénégalais l’a annoncé lundi sur les réseaux sociaux. Marseille ne récupèrera pas d’indemnité avec son départ, contrairement à celui d’Iliman Ndiaye.

Transfert à 22M€, l'OM donne les détails https://t.co/4LcfA0h8qn pic.twitter.com/xHQXe338mV — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Ndiaye va quitter l’OM

Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, l’OM a accepté une offre de 20M€ bonus compris provenant d’Everton pour l'attaquant âgé de 24 ans, qui va donc retourner en Angleterre. La direction olympienne espère maintenant réussir à se séparer de Samuel Gigot et Jordan Veretout.

Plus de 10M€ pour Veretout ?