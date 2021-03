Mercato : Le transfert de Simakan presque bouclé ?

Foot - Mercato

Comme révélé par le10sport.com, Mohamed Simakan se rapproche de jour en jour du RB Leipzig qui a intensifié les négociations avec le défenseur du RC Strasbourg.

Mohamed Simakan à Leipzig, ça brule ! Le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 1er février dernier qu’un accord était proche d’être trouvé entre le défenseur central du RC Strasbourg et le club allemand, et le journaliste Fabrizio Romano confirme la tendance ce mercredi. Il précise même que cet accord serait « imminent », sous réserve des résultats de la visite médicale de Simakan. Pour rappel, ce dernier était notamment annoncé comme la priorité du Milan AC en janvier.

RB Leipzig are in advanced talks to sign Mohamed Simakan. Last details then the deal will be completed. He’ll be the replacement of Upamecano. The agreement is ‘imminent’, subject to medicals [Leipzig are informed about first results of medical tests after injury] #transfers