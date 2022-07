Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Haaland, Ballon d'Or... Le Real Madrid a tout prévu pour le départ de Benzema

Publié le 3 juillet 2022 à 14h10 par Bernard Colas mis à jour le 3 juillet 2022 à 14h11

Titulaire indiscutable au Real Madrid et grand favori pour le prochain Ballon d’Or, Karim Benzema a encore de belles années devant lui chez les Merengue. Néanmoins, le club espagnol pense déjà à la suite et n’a pas tiré un trait sur Erling Haaland, qui vient de s’engager en faveur de Manchester City.

Avec 44 buts et 15 passes décisives en 46 apparitions toutes compétitions confondues, Karim Benzema a réalisé la saison de sa vie du haut de ses 34 ans, faisant de lui le grand favori pour le prochain Ballon d’Or. « Benzema est Benzema ! Un neuf et un dix en un, une synergie de talent et de puissance, de joie et d'exécution. L'un des meilleurs avec qui j'ai joué, bien sûr qu'il mérite le Ballon d'Or ! Mais Karim est un Ballon d'Or pour moi depuis longtemps », s’enflammait Modric ce week-end dans la presse croate. L’ancien joueur de l’OL s’est imposé comme le nouveau patron du club merengue après les départs de Cristiano Ronaldo ou encore Sergio Ramos, mais cela n’empêche pas le Real Madrid de penser à la suite.

Objectif Haaland en 2024

Selon AS , le Real Madrid n’a pas tiré un trait sur Erling Haaland. Alors que des rumeurs circulent sur la présence d’une clause libératoire dans le contrat du Norvégien avec Manchester City lui permettant de plier bagage à l’été 2024, le quotidien espagnol explique que Florentino Pérez souhaite justement retenter sa chance avec l’attaquant dans deux ans, lorsque Karim Benzema aura 36 ans. Haaland pourrait ainsi devenir le nouvel avant-centre titulaire du Real Madrid, tandis qu’une décision sera prise à ce moment-là pour l’international français.

En attendant, Benzema se dirige vers une prolongation