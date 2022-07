Foot - Mercato - ASSE

Mercato : Les 5 plus grosses ventes de l’histoire de l’ASSE

Publié le 3 juillet 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Reléguée en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne va essayer de dégraisser son effectif afin de renflouer ses caisses. Pour cela des ventes sont attendues. Néanmoins, il est peu probable que l'ASSE réussisse à battre ses records atteints essentiellement avec des joueurs issus de son centre de formation. Le 10 Sport vous propose de découvrir les 5 ventes les plus importantes de l'histoire des Verts.

5) Bafétimbi Gomis - 2009 - 13M€

Formé à l'ASSE, Bafétimbi Gomis va rapidement se distinguer dans le Chaudron notamment par sa célébration. Surnommé La Panthère, le redoutable buteur va briller sous le maillot des Verts, inscrivant 49 buts en 164 apparitions toutes compétitions et finira par rejoindre l'ennemi juré. En 2009, Bafétimbi Gomis s'engage avec l'OL pour environ 13M€, ce qui représente la plus grosse vente de l'histoire du club à l'époque. A Lyon, Gomis confirmera d'ailleurs ses qualités de buteur.

4) Pierre-Emerick Aubameyang - 2013 - 13M€

Autre attaquant à avoir brillé dans le Chaudron : Pierre-Emerick Aubameyang. Mais le Gabonais n'a pas été formé à l'ASSE, c'est d'ailleurs le seul de ce Top 5. Après un parcours assez chaotique marqué par un départ très tôt à l'AC Milan et des prêts sans relief à Dijon, Lille puis Monaco, Aubameyang débarque chez les Verts en 2011 sous la forme d'un prêt avant un transfert définitif en 2012 pour 1,8M€. Une sacrée affaire. Lors de la saison 2012/2013, l'international gabonais va inscrire 19 buts en Ligue 1 et convaincre le Borussia Dortmund de lâcher 13M€ pour le recruter. La suite de sa carrière passera par Arsenal et le FC Barcelone.

3) Kurt Zouma - 2014 - 14,6M€

Nous arrivons donc sur le podium de ce classement trusté par des défenseurs centraux formés par l'ASSE qui ont rejoint la Premier League. C'est ainsi le cas de Kurt Zouma. Très rapidement, le roc défensif se distingue en Ligue 1 et convainc Chelsea de s'activer pour son transfert. Bien décidés à ne pas voir la concurrence venir les déranger, les Blues dégaine une offre de 14,6M€ en janvier 2014 et prêtent Kurt Zouma à l'ASSE jusqu'à la fin de la saison. S'il ne s'est jamais imposé à Chelsea, Kurt Zouma réalise toutefois une jolie carrière en Premier League où il est passé par Stoke puis Everton avant de s'engager à West Ham en 2021.

2) William Saliba - 2019 - 30M€

Un cas de figure similaire se déroule cinq ans plus tard. Après une première saison impressionnant en Ligue 1, William Saliba tape dans l'œil des recruteurs de Premier League. Durant l'été 2019, c'est Arsenal qui va cependant rafler la mise avec une offre de 30M€. Unai Emery est convaincu pas ses qualités, mais le juge encore un peu tendre pour le championnat anglais. Il faut dire que William Saliba n'a qu'une saison en professionnel dans les jambes. Par conséquent, le défenseur central est prêté une saison avant de rejoindre les Gunners où Mikel Arteta a remplacé Unai Emery, ce qui va forcément impacter la suite de sa carrière marquée par des prêts à l'OGC Nice puis l'OM.

1) Wesley Fofana - 2020 - 35M€