Mercato : Le PSG vise un crack, une réunion au sommet est annoncée !

Attentif aux plus grands talents du football mondial, le PSG ferait partie des cadors intéressés par le jeune Geovany Quenda, ailier de 17 ans évoluant au Sporting CP. Cependant, le nouvel entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, aurait réclamé une réunion avec certains de ses anciens protégés, dont le prodige né en 2007. Explication.

Le PSG a totalement révolutionné son mode de fonctionnement, mais également sa manière de recruter. Ce n’est plus un secret, Paris cherche désormais à s’attacher les services des plus grands talents de la planète football. Et à en croire les dernières révélations du média portugais Record, ferait partie des cadors intéressés par Geovany Quenda.

PSG : Après la désillusion, le boss prend une grande décision ! https://t.co/YwHXKQnY77 pic.twitter.com/XvS8VbiwYS — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

Ruben Amorim veut plomber le PSG

Né en 2007, l’ailier portugais a rapidement été responsabilisé par Ruben Amorim au sein du Sporting CP. Auteur de très bonnes prestations, Quenda a été appelé avec l’équipe première du Portugal, et a signé un nouveau contrat. Au sein de ce dernier, celui qui a également occupé un poste de piston droit, dispose d’une clause libératoire de 100M€.

Geovany Quenda vers Manchester United ?

Cependant, cette somme n’effraie pas certains clubs. Et si le PSG est intéressé, c’est également le cas de Manchester United. A en croire les dernières indiscrétions de CaughtOffside, Ruben Amorim, tout juste arrivé sur le banc des Red Devils en provenance du Sporting, aimerait une réunion avec plusieurs de ses anciens joueurs, comme Geovany Quenda. Affaire à suivre de très près...