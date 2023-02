Mercato : Le PSG va revenir à la charge pour ce crack

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après avoir tenté sa chance cet hiver, le PSG ne lâche pas la piste menant à Rayan Cherki. La pépite lyonnaise est toujours un objectif pour Luis Campos et Christophe Galtier. D’après Le 10 Sport, les deux parties ont prévu de se revoir au printemps pour parler d’avenir...

Le PSG ne lâche pas le dossier Cherki. Après un mercato hivernal qui s’est transformé en véritable fiasco, le PSG s’est retrouvé sans aucune recrue le 1er février. L’Inter Milan n’a pas voulu céder son défenseur, Milan Skriniar, à 6 mois de la fin de son contrat, faute d’avoir pu lui trouver un remplaçant et Chelsea a de son côté envoyé les documents nécessaires à la signature d’Hakim Ziyech après l’horaire de clôture du mercato. Parmi ces noms, Paris, qui avait pour but de renforcer un secteur offensif fourni par les noms mais pas par le nombre, a jeté son dévolu sur le jeune Lyonnais Rayan Cherki.

Le PSG prépare un gros transfert, il se fait calmer https://t.co/a7BdW7kH9w pic.twitter.com/FqBqoDQluJ — le10sport (@le10sport) February 13, 2023

L'OL a dit non

Jean Michel Aulas a confirmé publiquement les intérêts parisiens, puis les a refroidis en disant qu’il comptait sur son ailier jusqu’à la fin de la saison. Si Cherki commence à intéresser les gros clubs comme le PSG, ce n’est pas un hasard. L’attaquant de l'OL attaque sa quatrième saison en professionnel à seulement 19 ans et confirme peu à peu son statut de titulaire sous l’ère Laurent Blanc. Auteur de 3 buts et 4 passes décisives en 20 matchs de ligue 1 disputés, une arrivée de Cherki fait malgré tout polémique au sein des supporters parisiens, qui sont habitués à voir jouer les plus grands joueurs sous leurs couleurs.

« Quand ça sera l’heure, on parlera de ça »