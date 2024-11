Mercato : Le PSG tout proche de rater une grosse signature ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir décidé de se séparer de Christophe Galtier, le PSG s’est attaché les services de Luis Enrique lors de l’été 2023, lui qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2027. Mais avant de rejoindre le club de la capitale, l’ancien sélectionneur de l’Espagne aurait pu succéder à Diego Simeone sur le banc de l’Atlético de Madrid.

Après une élimination aux tirs au but face au Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, Luis Enrique a quitté son poste de sélectionneur de l’Espagne. Quelques mois plus tard, il s’est engagé en faveur du PSG, où il a pris la place de Christophe Galtier et a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2027.

L'Atlético voulait Luis Enrique après le Mondial 2022

Selon L’Équipe, deux clubs de Premier League étaient également intéressés par Luis Enrique avant qu’il ne rejoigne le PSG, mais d’après les informations de AS, c’était aussi le cas de l’Atlético de Madrid. Diego Simeone était alors en difficulté et les Colchoneros auraient pensé à lui pour lui succéder.

Un premier rendez-vous raté en 2011

Un entraîneur qu’ils ont finalement prolongé jusqu'en 2027 l’année dernière, mais ils seraient intéressés par celui du PSG depuis plusieurs années. En effet, l’Atlético de Madrid aurait déjà pensé à Luis Enrique en 2011, lorsque ce dernier a quitté la réserve du FC Barcelone. Il a finalement choisi l’AS Rome et les Rojiblancos ont nommé Gregorio Manzano, démis de ses fonctions quelques mois plus tard et remplacé par Diego Simeone.