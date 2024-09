Mercato : Le PSG s’est attaqué à un gros nom !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a décidé de renforcer considérablement son milieu de terrain. Si Paris a jeté son dévolu sur João Neves et Désiré Doué, les dirigeants parisiens convoitaient également Joshua Kimmich, pas fermé à l’idée d’un départ du côté du Bayern Munich. Le directeur sportif du club bavarois Max Eberl a d’ailleurs confirmé l’intérêt parisien pour le joueur de 29 ans cet été.

Le PSG réalise un très bon début de saison. Orpheline de Kylian Mbappé, la formation de Luis Enrique a décidé de réaliser un mercato estival axé sur le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel, et au milieu de terrain, cette volonté s’est concrétisée avec les arrivées de João Neves en provenance de Benfica, et de Désiré Doué en provenance du Stade Rennais.

Max Eberl revient sur l’été agité de Joshua Kimmich

Deux jeunes joueurs extrêmement prometteurs pour le PSG, qui a néanmoins lorgné un profil plus expérimenté pour son entrejeu. En effet, Paris a tenté le coup pour Joshua Kimmich, qui n’était pas fermé à l’idée d’un départ du Bayern Munich. Ce dimanche, le conseiller sportif Max Eberl est revenu sur cet intérêt parisien à l’égard de sa star : « Nous avons longuement discuté avec Josh [Joshua Kimmich, ndlr], car Josh n'a pas eu une période facile non plus. Il y avait aussi des sujets sur lesquels il n'était pas satisfait. Je dis que toute l'histoire de la Corona, la manière dont il a été accompagné, ne lui a pas tellement plu et puis cette poussée vers le poste d'arrière droit », a d’abord confié le dirigeant allemand dans l’émission Sport1-Doppelpass.

« Il a également eu des échanges avec le PSG »

« Le PSG était très intéressé par lui. Il a également eu des échanges avec le PSG, ce qui est tout à fait légitime sur le marché du football. Nous avons eu des discussions avec lui et nous lui avons dit : 'Écoute, Josh, on verra ça avec toi'. Thomas [Müller] et Manu [Neuer] finiront un jour leur carrière. C'est prévisible, que ce soit l'été prochain ou celui d'après », conclut Eberl.