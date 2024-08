Mercato : Le PSG rêvait d’un coup magistral pour oublier Mbappé !

Axel Cornic

Dès le mois de février 2024, le départ de Kylian Mbappé a commencé à se dessiner, même s’il a fallu attendre la toute fin de la saison pour voir le joueur comme le Paris Saint-Germain tout confirmer. Mais bien avant ça, au sein du club parisien on semble avoir pensé à une grosse opération pour essayer de combler le départ de l’international français vers le Real Madrid.

Tout le monde pensait que le PSG allait rapidement régler la succession de Kylian Mbappé. Mais nous voilà à quelques semaines de la fin du mercato et on attend toujours la nouvelle star offensive du club parisien ! Pourtant, les pistes ne manquent pas...

Mercato : Le PSG rêve d’un incroyable retour, la réponse est cash ! https://t.co/rx4kQVQZue pic.twitter.com/azGvTp5hFE — le10sport (@le10sport) August 9, 2024

Le PSG cherche toujours

En Italie, il ne se passe pas un jour sans que Victor Osimhen ne soit lié au PSG. Il faut dire que l’international nigérian est très apprécié par Luis Campos, qui l’avait notamment côtoyé au LOSC par le passé. Nous vous avons toutefois révélé sur le10sport.com qu’il n’existe actuellement aucune négociation concrète avec le Napoli pour le transfert de l’attaquant.

Un double coup Osimhen-Kvaratskhelia ?

Il Mattino nous apprend pourtant que les dirigeants parisiens avaient un rêve pour tourner la page Mbappé et ça ne concernait pas un, mais bien deux joueurs ! Le PSG souhaitait en effet boucler l’arrivée d’Osimhen, mais surtout de son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia, star du Napoli et de la sélection géorgienne. Finalement, le premier ne devrait pas débarquer sauf départ en attaque, tandis que le second a été abandonné après les différentes sorties des dirigeants napolitains.