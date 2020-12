Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG a raté des transferts légendaires !

Publié le 29 décembre 2020 à 4h00 par A.M.

Arrivé sur le banc du PSG en 1994 pour remplacer Artur Jorge, pourtant champion de France en titre, Luis Fernandez regrette de ne pas avoir pu recruter les joueurs qu'il souhaitait.

Icône du Paris Saint-Germain en tant que joueur entre 1978 et 1986, Luis Fernandez revient à Paris en tant qu'entraîneur en 1994 où il prend la succession d'Artur Jorge, champion de France en titre avec le PSG. Rapidement, l'ancien international français réclame l'arrivée de plusieurs joueurs, et non des moindres. David Trezeguet, Roberto Carlos, Laurent Blanc et Samuel Eto'o auraient pu porter les couleurs du PSG. Mais comme l'explique Luis Fernandez dans les colonnes du Parisien , il s'est heurté au refus de sa direction.

«J'aurais pu recruter David Trezeguet, Roberto Carlos, Laurent Blanc et Samuel Eto'o dans l'équipe»