Mercato - Barcelone : Lionel Messi fracasse le Barça pour cette vente !

Publié le 29 décembre 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que Luis Suarez a quitté le FC Barcelone l'été dernier, Lionel Messi ne cache pas sa frustration suite au départ de son ami.

En grand danger d'un point de vue financier, le FC Barcelone a du se délester de nombreux gros salaires. C'est ainsi qu'Ivan Rakitic, Arturo Vidal et surtout Luis Suarez ont été vendus. L'Uruguayen a quitté le Barça pour rejoindre l'Atlético de Madrid où il réalise un très bon début de saison. Luis Suarez ferait d'ailleurs le plus grand bien aux Catalans qui cherchent un avant-centre. Et Lionel Messi ne cache pas son agacement face à ce départ.

Messi n'a pas digéré le départ de Suarez