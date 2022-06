Foot - Mercato - ASSE

Mercato : L’ASSE au coeur d’un gros dilemme pour Adil Rami

Publié le 14 juin 2022 à 10h15 par Thibault Morlain

Arrivé au terme de son contrat avec Troyes, Adil Rami ne sait pas encore où il jouer la saison prochaine. Cela pourrait être du côté de l’ASSE où Laurent Batlles aimerait bien compter sur son expérience. Toutefois, pour le moment, Rami n’a toujours pas tranché concernant la suite à donner à sa carrière.

Désormais en Ligue 2, l’ASSE doit maintenant se reconstruire avec Laurent Batlles aux commandes. Et chez les Verts, de nombreux noms commencent déjà à circuler pour la saison à venir. Dans le Forez, on regarderait notamment sur le marché des joueurs libres et dernièrement, la piste menant à Adil Rami a été révélée. Ce dernier est arrivé au terme de son contrat avec Troyes. Désormais, Rami doit donc trancher concernant son futur club.

Mercato - ASSE : Premier coup de tonnerre pour le transfert d'Adil Rami https://t.co/YQmTXaOPl9 pic.twitter.com/wLQ4arYg1c — le10sport (@le10sport) June 13, 2022

L’ASSE ou Troyes ?