Transferts - ASSE : Battles tente un premier gros coup sur le mercato

Publié le 13 juin 2022 à 11h10 par Arthur Montagne

Reléguée en Ligue 2, l'ASSE va tenter de se renforcer à moindre coût notamment par le biais de joueurs libres. Dans cette optique, plusieurs noms circulent déjà, notamment du côté de l'ESTAC où Laurent Battles, le nouvel entraîneur des Verts, a toujours de bons contacts avec certains joueurs. Y compris avec Adil Rami dont le contrat s'achève le 30 juin à Troyes.

Officiellement nommé entraîneur de l'ASSE pour remplacer Pascal Dupraz, Laurent Battles est confronté à un énorme chantier pour renforcer son effectif qui va être délester de plusieurs joueurs dont le contrat arrive à échéance. C'est donc une révolution qui attendent les Verts cet été qui ne doivent pas chômer afin de rapidement rebondir pour remonter en Ligue 1. Dans cette optique, l'ASSE pourrait aller piocher à Troyes, l'ancien club de Laurent Battles.

L'ASSE discute avec Rami