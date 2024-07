Mercato : Il répond à l’OM en direct pour ce transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme Jonathan Clauss, transféré à l’OGC Nice, Chancel Mbemba est lui aussi poussé vers la sortie par l’OM, où il ne lui reste plus qu’un an de contrat. Présenté ce mercredi en conférence de presse, l’international français a indiqué lui avoir proposé de le suivre chez les Aiglons. Une possibilité à laquelle a répondu Florian Maurice.

À l’instar de Samuel Gigot (30 ans), Pau Lopez (29 ans) et Jordan Veretout (31 ans), Chancel Mbemba a lui aussi été écarté par l’OM, qui ne compte plus sur lui. L’international congolais (85 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2025, s’entraîne pour le moment avec la réserve, en attendant de savoir de quoi son avenir sera fait. Transféré à l’OGC Nice il y a quelques jours, Jonathan Clauss (31 ans) a proposé au défenseur âgé de 29 ans de le suivre.

Mercato - OM : Après le clash, Clauss répond à Benatia https://t.co/zOqJtvBCcW pic.twitter.com/Qwq1KfruuF — le10sport (@le10sport) July 31, 2024

« Je lui ai dit : “Alors, ça pourrait t’intéresser ?” »

« Mbemba à Nice ? Je l’ai croisé juste quand je suis rentré de vacances à Marseille parce que je suis passé au club. Je lui ai dit : “Alors, ça pourrait t’intéresser ?”. Il m’a dit : “On verra”. Fin », a déclaré Jonathan Clauss ce mercredi en conférence de presse. Qu’en est-il de la position de l'OGC Nice ? Présent aux côtés de l’international français (13 sélections), Florian Maurice a été interrogé sur la possibilité de voir Chancel Mbemba lui aussi rejoindre les Aiglons cet été.

« Je ne dis pas oui, pas non »

« Un intérêt pour Mbemba ? On a des recherches, des pistes, je ne vais pas donner de noms. Je sais qu’il est à Marseille, il est en difficulté. Il est dans un loft. Je ne dis pas oui, pas non. On voit ce qui peut se faire et ramener le profil idéal pour pouvoir jouer à Nice », a répondu le directeur sportif de l’OGC Nice. Selon L’Équipe, Chancel Mbemba aurait déjà repoussé l’intérêt d’un club français, celui du Stade Rennais. Reste à savoir s'il serait plus intéressé par le Gym.