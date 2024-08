Mercato : Il recale l’OM et se lâche sur son avenir

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avant de s’attacher les services de Geronimo Rulli, venu remplacer Pau Lopez, l’OM avait été annoncé sur la piste d’Alvaro Valles. Un accord aurait même été trouvé avec son club, mais le gardien espagnol avait donné sa préférence au Betis Séville. Toujours à Las Palmas à quelques jours de la fermeture du marché des transferts, il s’est dit plutôt serein à propos de son avenir.

En quête d’un nouveau gardien titulaire avant de finalement recruter Geronimo Rulli (32 ans), l’OM avait essayé de s’attacher les services d’Alvaro Valles. Âgé de 26 ans, l’Espagnol n’a plus qu’un an de contrat à Las Palmas, avec qui un accord pour un transfert estimé à 10M€ avait été trouvé. Mais le gardien souhaitait rejoindre le Betis Séville, ce qui ne s’est toujours pas produit à quelques jours de la fermeture du mercato.

Mercato - RC Lens : Annoncé à l’OM, il scelle son avenir https://t.co/a3O0j6NX9A pic.twitter.com/kXHEH3D9zN — le10sport (@le10sport) August 20, 2024

« Je suis convaincu qu'une solution sera trouvée »

« Je suis convaincu qu'une solution sera trouvée. Pas seulement au Real Betis, ce dont beaucoup de gens ont parlé, mais qu'une solution soit trouvée pour les deux parties et que nous soyons tous les deux satisfaits », a confié Alvaro Valles à Zona Mixta. En réponse aux propos de son président, Miguel Ángel Ramírez, qui avait déclaré que s’il restait à Las Palmas il « ne serait qu'un supporter de plus dans les tribunes », le portier a ajouté : « Je le connais depuis de nombreuses années. J'ai une très bonne relation avec lui. Il défend ses intérêts et ceux du club et je le comprends parfaitement. À partir de là, je m'entraîne et je suis là en tant que professionnel et quoi qu'il arrive, j'espère que c'est bon pour nous deux. »

« Nous voulons trouver une solution le plus rapidement possible »

« Je parle à mon agent tous les jours. La seule chose que nous savons, c'est que nous voulons trouver une solution le plus rapidement possible et que nous puissions tous être calmes et heureux », a poursuivi Alvaro Valles, sans pour autant confirmer s’il sera bientôt un joueur du Betis Séville : « Tout le monde sait que c'est ma maison, mais on ne sait jamais. Nous étudions le marché et quoi qu'il arrive, ce sera une bonne chose. »