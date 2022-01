Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato : Galtier écart une option pour son avenir !

Publié le 15 janvier 2022 à 15h41 par A.M.

Interrogé sur son souhait pour son avenir, Christophe Galtier assure qu'il n'envisage pas de prendre en mains une sélection étrangère.