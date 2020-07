Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ndombele, Sessegnon… Les intentions du Barça se précisent !

Publié le 14 juillet 2020 à 20h30 par T.M.

Ces derniers jours, la presse anglaise a assuré que le FC Barcelone visait un coup XXL à Tottenham, étant intéressé par Tanguy Ndombele et Ryan Sessegnon. Une opération colossale à propos de laquelle on en saurait désormais un peu plus, de même que sur les intentions des Blaugrana.

Après avoir acté le renfort de Miralem Pjanic pour la saison prochaine, le FC Barcelone continue de travailler sur son recrutement. En ce qui concerne Lautaro Martinez, cela commencerait à se débloquer et il ne manquerait plus qu’à trouver 70M€ afin de se mettre d’accord avec l’Inter Milan. Toutefois, Eric Abidal et la direction blaugrana étudieraient en parallèle d’autres pistes, notamment du côté de la Premier League. En effet, la presse anglaise a assuré à plusieurs reprises ces derniers jours que le Barça ciblait deux joueurs de José Mourinho à Tottenham : Tanguy Ndombele et Ryan Sessegnon. Pas vraiment dans les plans du Special One chez les Spurs, les deux joueurs pourraient se relancer ailleurs cet été. Cela sera-t-il donc au FC Barcelone ? Ce mardi, Sky Sports a donné certains éléments de réponse.

Le dossier Ndombele enterré ?

En guerre avec José Mourinho, Tanguy Ndombele pourrait donc quitter Tottenham, un an seulement après son arrivée. Mais cela ne devrait pas être pour le FC Barcelone. En effet, comme l’affirme le média britannique, les Blaugrana auraient fait une croix sur l’international français, notamment suite à l’arrivée de Miralem Pjanic en provenance de la Juventus. Bien que le Barça considérerait Ndombele comme un renfort intéressant, avec le Bosnien, ce secteur de jeu est bien armé. De plus, avec la priorité donnée à l’arrivée de Lautaro Martinez, le joueur de José Mourinho ne serait donc plus vraiment une piste étudiée… au contraire de son coéquipier, Ryan Sessegnon.

Le Barça à fond sur Sessegnon !