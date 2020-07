Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Une surprise signée Mourinho pour l'avenir d'Osimhen ?

Victor Osimhen devait de nouveau rencontrer les dirigeants du Napoli ce mardi afin de finaliser son transfert. Toutefois, certains détails restent à régler et certains clubs, à l’instar de Tottenham, pourraient s’engouffrer dans la brèche.

Auteur de 18 buts cette saison toutes compétitions confondues, Victor Osimhen a été l’un des hommes forts du LOSC. Mais après seulement un an de bons et loyaux services, l’attaquant nigérian s’apprête à quitter le nord de la France. Le10Sport.com vous annonçait en exclusivité dès le 26 mai que Victor Osimhen était prêt à rejoindre un club plus huppé. Et le joueur de 21 ans pourrait bien prendre la direction du Napoli qui, selon nos informations du 30 juin dernier, a formulé une offre de 80M€ pour tenter de convaincre le LOSC. Au début du mois de juillet, le joueur s’était rendu en Italie afin de visiter la ville et rencontrer les dirigeants napolitains. Après des semaines de réflexion, Victor Osimhen aurait tranché pour son avenir.

Le transfert d'Osimhen en très bonne voie

Ce mardi, L’Equipe indique que Victor Osimhen, accompagné du président lillois Gérard Lopez, aurait de nouveau rencontré les dirigeants du Napoli ce lundi afin de tenter de faire avancer son transfert. Des discussions concrètes auraient été entamées et cette opération pourrait bien voir le jour pour un montant estimé à 81M€. Une information confirmée par RMC Sport , qui indique toutefois que quelques détails restent à régler avant d’entériner ce transfert. Un léger contre temps qui s’explique notamment par la décision de Victor Osimhen de changer d’agent il y a quelques semaines et qui implique « des détails à ajouter dans les négociations . » Le représentant du joueur nigérian a d’ailleurs pris la parole ce mardi et a affiché son optimisme dans ce dossier : « Victor est très intéressé par le projet de Naples, c'est tout ce que je peux vous dire. Il a apprécié la visite de la ville et a eu de très bonnes impressions lors de la rencontre avec l'entraîneur et la direction. Voyons ce qui se passe, Naples l'a définitivement impressionné » a déclaré Osita Okolo dans un entretien accordé à TMW . RMC Sport rajoute que le Napoli voudrait boucler cette opération dans les prochaines 24H et qu’une nouvelle réunion était prévue ce mardi pour tenter de la finaliser. Toutefois, le club italien ne serait pas à l’abri d’un énorme retournement de situation dans ce dossier Osimhen.

