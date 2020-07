Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Le clan Osimhen fait une nouvelle annonce sur son avenir !

Publié le 10 juillet 2020 à 20h15 par La rédaction

Alors que la signature de Victor Osimhen au Napoli semble toujours plus proche, l’international nigérian veut prendre son temps avant de prendre une décision définitive concernant son avenir. Et l’agent du buteur du LOSC a tenu à s’exprimer sur l’avenir de son client…

L’avenir de Victor Osimhen semble toujours plus loin du LOSC pour la saison prochaine. Comme révélé par le10sport.com , les Dogues et le Napoli sont tombés d’accord pour le transfert de l’international nigérian pour un montant de 80M€. Seul l’accord définitif du joueur manquerait pour boucler ce dossier, et ce dernier tarderait actuellement à arriver. L’agent de Victor Osimhen, Osita Okolo, a tenu à s’exprimer concernant l’avenir de son client…

« Il se sent sous pression »