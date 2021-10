Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta reste dans le flou pour l’après-Koeman…

Publié le 7 octobre 2021 à 6h00 par Th.B.

Certes, Roberto Martinez a confié être concentré sur son travail avec la sélection belge. Mais l’entraîneur courtisé par le FC Barcelone a clairement fait savoir qu’il n’écartait aucune option pour son avenir.

Bien que Ronald Koeman ait été maintenu à son poste et pourrait donc honorer son contrat qui arrivera à son terme en juin prochain, Joan Laporta n’aurait pas clos le dossier de sa succession pour autant. En effet, le président du FC Barcelone surveillerait avec attention les situations de Thierry Henry, de Xavi Hernandez, d’Andrea Pirlo ou encore de Roberto Martinez. Engagé avec la sélection belge, Martinez a assuré ne se fermer aucune porte en évoquant ce qui le motive dans un projet sans pour autant mentionner le FC Barcelone.

« Je suis concentré sur ce que je fais aujourd’hui, mais je suis toujours ouvert aux propositions »