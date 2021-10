Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Roberto Martinez laisse planer le doute sur son arrivée au Barça !

Publié le 6 octobre 2021 à 17h00 par Th.B.

Bien qu’il soit engagé avec la fédération belge, Roberto Martinez a avoué ne pas vraiment songer à son prochain challenge, lui dont le nom est lié au FC Barcelone, tout en faisait savoir qu’il garderait toutes ses options ouvertes.

Sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez serait dans la short-list de Joan Laporta pour la succession de Ronald Koeman au même titre que l’un de ses adjoints avec les Diables Rouges Thierry Henry, Xavi Hernandez ou encore Andrea Pirlo. En ce qui concerne une arrivée au FC Barcelone, Martinez a révélé ne pas y avoir réellement songé à AS. « Aller maintenant au Barça est une opportunité ou une galère ? Je n’y ai pas vraiment pensé. Cela fait un an et demi que je pense à la Ligue des Nations et c’est ce qui me préoccupe maintenant » . Et à l’occasion d’une autre entrevue, le sélectionneur de la Belgique a tenu à clarifier sa position sur la question de son avenir.

« Je suis toujours ouvert aux propositions, à suivre quelqu’un qui vous propose un projet »