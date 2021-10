Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Voilà pourquoi Laporta a finalement conservé Koeman !

Publié le 6 octobre 2021 à 14h30 par B.C. mis à jour le 6 octobre 2021 à 16h02

Annoncé sur le départ après la terrible série de résultats du FC Barcelone, Ronald Koeman a finalement été maintenu à son poste par Joan Laporta. Une décision inattendue dont serait notamment à l’origine Jordi Cruyff, conseiller technique du club culé.

Contre toute attente, Ronald Koeman n’a finalement pas pris la porte après les dernières contreperformances du FC Barcelone. La défaite face à Benfica 3-0 conjuguée à celle contre l’Atlético sur le même score semblait pourtant avoir scellé l’avenir du Néerlandais, d’autant que ce dernier était déjà menacé lors du dernier mercato estival. Joan Laporta entretient en effet des relations compliquées avec Ronald Koeman, auteur de plusieurs déclarations qui ont fait polémique. Mais ce samedi, avant le choc face aux Colchoneros , le président du FC Barcelone a tenu à apporter son soutien au tacticien catalan : « Ronald Koeman va rester car il mérite une certaine confiance, parce que c'est un vrai Barcelonais, il vit pour le Barça, c'est une référence. Il faut le dire, il a décidé de s'engager envers le Barça qui était dans une situation très compliquée, que ce soit sur le plan sportif ou institutionnel. » Un volte-face dont serait à l’origine Jordi Cruyff.

Cette discussion décisive pour l’avenir de Koeman

Comme l’explique TV3 , le départ de Ronald Koeman semblait acté après la déroute contre Benfica. Jeudi dernier, Joan Laporta avait en effet décidé de limoger Ronald Koeman. Le président du FC Barcelone a qualifié la situation d'irréversible après la défaite à Lisbonne au cours d’une réunion avec plusieurs journalistes lors de la cérémonie de vote des Aldo Rovira Awards . Ronald Koeman songeait également à quitter son poste si l’on en croit le média espagnol, révélant que le principal concerné songeait à présenter sa démission avant de se déplacer sur la pelouse de Colchoneros . Mais vendredi dernier, alors qu’il était en pleine réflexion sur la décision à prendre concernant Koeman, Joan Laporta a tenu plusieurs réunions, dont une déterminante avec Jordi Cruyff, conseiller technique du club culé, qui lui a demandé de laisser une nouvelle chance à l’entraîneur batave toujours privé de plusieurs joueurs à l’instar de Sergio Agüero ou Ousmane Dembélé. Une sortie déterminante puisque Joan Laporta appellera dans la foulée Ronald Koeman pour le conforter dans ses fonctions avant d’officialiser la nouvelle à la presse. « Je dois aussi dire, après avoir parlé avec lui, qu'on croit en cette équipe, surtout qu'on va récupérer tous nos joueurs blessés. On va revenir en force et devenir plus compétitifs. Il croit en l'équipe et il est vraiment à fond avec le Barça. Il mérite qu'on lui fasse confiance et on le mérite tous. Nous ne sommes pas là depuis très longtemps. Malgré les résultats, Ronald Koeman continuera à entrainer le Barça. Il est sous contrat et on espère qu'on va retrouver le chemin de la victoire, qu'on va jouer comme on le veut. Et je sais qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour y arriver. Je demande aux fans de faire confiance au coach. Il le mérite », a-t-il lâché.

