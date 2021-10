Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta jouerait un vilain tour à Koeman !

Publié le 5 octobre 2021 à 23h00 par D.M.

En public, Joan Laporta apporte sa confiance à Ronald Koeman. Mais en coulisses, le président du FC Barcelone ne cacherait pas ses doutes et aurait commencé à se pencher sur sa succession.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Ronald Koeman a reçu le soutien de son président samedi dernier. « Ronald Koeman continuera d'être l'entraîneur du Barça, quel que soit le résultat face à l'Atlético. Nous comprenons qu'il mérite une marge de confiance pour de nombreuses raisons, c'est un Barcelonais, une référence dans le monde barcelonais. Il continuera et mérite une marge de confiance » a confié Joan Laporta. Quelques heures avant, le dirigeant avait eu une longue discussion avec son entraîneur afin de connaître son état d’esprit et évoquer son avenir au FC Barcelone. Cette sortie avait aussi pour but de clarifier la situation et de mettre fin aux rumeurs sur l'avenir de Koeman.

Laporta envisagerait toujours de se séparer de Koeman