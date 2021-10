Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour l'avenir de Koeman !

Publié le 5 octobre 2021 à 16h30 par B.C.

Malgré les dernières déclarations de Joan Laporta concernant l’avenir de Ronald Koeman, le FC Barcelone travaillerait toujours sur l’arrivée d’un nouvel entraîneur.

Alors que le FC Barcelone est en crise, Joan Laporta a décidé d’accorder une nouvelle chance à Ronald Koeman, maintenu à ses fonctions avant la nouvelle défaite face à l’Atlético de Madrid (2-0) ce samedi. Pourtant, la situation est déjà critique pour le club culé, 9e de Liga et dernier de son groupe en Ligue des Champions après ses deux revers contre le Bayern Munich et Benfica (3-0). « Ronald Koeman va rester car il mérite une certaine confiance, parce que c'est un vrai Barcelonais, il vit pour le Barça, c'est une référence. Il faut le dire, il a décidé de s'engager envers le Barça qui était dans une situation très compliquée, que ce soit sur le plan sportif ou institutionnel », s’est justifié Joan Laporta, avant d’ajouter : « Il est sous contrat et on espère qu'on va retrouver le chemin de la victoire, qu'on va jouer comme on le veut. Et je sais qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour y arriver. Je demande aux fans de faire confiance au coach. Il le mérite. S'ils ont confiance en cette équipe, et spécialement quand tous nos joueurs seront de retour, ils verront qu'on aura une équipe beaucoup plus compétitive. Comme je vous l'ai dit, Ronald Koeman est un culé, c'est un héros du Barça et il veut que ça marche. Comme tous les Culés, il veut qu'on gagne et qu'on joue bien. »

Koeman est toujours menacé