Mercato - OM : Longoria et Sampaoli préparent déjà une vente hivernale !

Publié le 7 octobre 2021 à 4h45 par T.M.

Cet été, l’OM a finalement été calme au rayon des ventes. Un problème que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli pourraient être en train de résoudre.

Le dernier mercato estival a été animé, surtout dans le sens des arrivées. Pour ce qui est des départs, on s’attendait également à du mouvement. Et si Dario Benedetto et Nemanja Radonjic sont notamment partis, d’autres transferts étaient attendus à l’instar de Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara. Finalement, le Croate et le Français sont toujours à l’OM aujourd’hui. Néanmoins, pour ce qui est de Caleta-Car, le départ pourrait n’être qu’une question de semaines.

Caleta-Car en vitrine ?