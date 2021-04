Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta met la pression sur Ousmane Dembélé !

Publié le 18 avril 2021 à 20h00 par D.M.

Le FC Barcelone voudrait prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, mais son entourage resterait silencieux. Les dirigeants espèreraient, malgré tout, trouver un accord avec le joueur avant la fin de la saison.

Il n’y a pas que le dossier Lionel Messi qui va donner des sueurs froides à Joan Laporta. Sous contrat jusqu’en 2022, Ousmane Dembélé n’est pas, non plus, certain de poursuivre sa carrière au FC Barcelone la saison prochaine. Le club catalan souhaiterait le conserver et lui faire signer un nouveau contrat, mais les négociations seraient à l’arrêt. Selon Sport , l’entourage d’Ousmane Dembélé voudrait gagner du temps et souhaiterait attendre la fin de la saison avant de prendre une décision définitive. Une situation qui commencerait à agacer le FC Barcelone et notamment Mateu Alemany, nouveau directeur général du club catalan.

Le Barça veut boucler le dossier Dembélé avant la fin de la saison