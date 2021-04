Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... L'annonce fracassante du clan Messi !

Publié le 18 avril 2021 à 19h45 par D.M.

Courtisé par le PSG, Lionel Messi envisagerait, de plus en plus, de rester au FC Barcelone la saison prochaine. Président du club catalan, Joan Laporta s'est fixé comme grande priorité de prolonger le contrat de l'attaquant.

Auteur d’un doublé ce samedi face à l’Athletic Bilbao en finale de Coupe du Roi, Lionel Messi a laissé exploser sa joie à la fin de la rencontre (victoire 4-0). Et si c’était le dernier titre remporté par l’attaquant argentin avec le FC Barcelone ? Sous contrat jusqu’en juin prochain, le joueur de 33 ans n’a toujours pas trouvé d’accord avec son équipe et pourrait changer d’air à la fin de la saison. Le PSG est annoncé sur les traces de Lionel Messi, mais Joan Laporta compte bien le conserver la saison prochaine. « Lionel Messi est le meilleur joueur du monde, c'est un joueur qui est fortement lié au club, qui aime le Barça. Je suis convaincu qu'il veut rester, et il sait déjà que l'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir, dans le cadre des possibilités du Barça, pour qu'il continue avec nous. C'est notre vœu le plus cher. Aujourd'hui, Leo a fait une démonstration, avec une équipe qui a joué à un niveau très élevé » a confié le président du FC Barcelone après la rencontre.

Messi voudrait rester au Barça selon ses proches