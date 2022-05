Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta reçoit une grande nouvelle pour cet international français !

Publié le 18 mai 2022 à 14h00 par Bernard Colas

Alors que le profil de Jules Koundé est très apprécié en Catalogne, le président du FC Séville a reconnu que son club avait besoin de vendre durant le mercato estival pour renflouer ses caisses. Une aubaine pour le Barça.

Il n’y a pas qu’en attaque que le FC Barcelone veut se renforcer. Outre la piste Lewandowski, Joan Laporta est également attentif à la situation de plusieurs défenseurs, et le profil de Jules Koundé est particulièrement apprécié en interne. Selon Mundo Deportivo , Xavi et les dirigeants du FC Barcelone souhaiteraient attirer l’international français, estimé à 80M€ par son club. Pour parvenir à ses fins, le club culé pourrait alors proposer les services d’un ou deux joueurs à Séville en plus d’une somme d’argent, une proposition qui ne laisserait pas forcément indifférents les Andalous, qui prévoient des départs pour cet été.

« Nous devons vendre »