Mercato - Barcelone : Ça se confirme pour Samuel Umtiti !

Publié le 5 décembre 2021 à 1h30 par A.C.

Poussé vers la sortie du côté du FC Barcelone, Samuel Umtiti pourrait décider de donner un nouvel élan à sa carrière, en rejoignant la Serie A.

Cette saison, Samuel Umtiti n’a pas disputé le moindre match avec le FC Barcelone. Le départ de Ronald Koeman et l’arrivée de Xavi n’ont rien changé pour le champion du monde français, qui semble clairement être devenu persona non grata en Catalogne. Ces derniers jours, une toute nouvelle option a commencé à se préciser pour lui, puisque la presse italienne a évoqué un intérêt de l’AC Milan. Avec la grave blessure de Simon Kjaer, les Rossoneri seraient à la recherche d’un défenseur central et pourraient donc se tourner vers Umtiti.

Milan lorgne Umtiti, mais...