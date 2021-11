Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Sterling a fait une annonce tonitruante à Guardiola !

Publié le 21 novembre 2021 à 1h30 par D.M.

Mécontent de son statut à Manchester City, Raheem Sterling aurait fait part à son entraîneur de son désir de rejoindre le FC Barcelone en janvier prochain.

En manque de temps de jeu à Manchester City, Raheem Sterling ne manque pas de prétendants sur le marché. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le club anglais, l’attaquant envisagerait de quitter la Premier League lors du prochain mercato hivernal. Le PSG, la Juventus, l’Atlético ou encore l’Inter se seraient renseignés sur sa situation, mais le joueur aurait décidé de repousser ces approches. Non pas car il souhaiterait prolonger son aventure à Manchester City, mais parce qu’il souhaiterait évoluer au sein d’une autre grande équipe européenne.

Sterling a annoncé son départ à Guardiola