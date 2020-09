Foot - Mercato - PSG

Mercato : Mbappé, Camavinga... Une guerre se prépare entre le PSG et le Real Madrid !

Publié le 4 septembre 2020 à 14h30 par B.C.

Grande révélation de la saison dernière, Eduardo Camavinga continue d'impressionner et a tapé dans l'oeil de l'émir du Qatar. Néanmoins, le Real Madrid est également sous le charme de la pépite française, de quoi prévoir une grande bataille entre le PSG et Zinedine Zidane, d'autant que ce dernier ne lâche pas Kylian Mbappé...

À seulement 17 ans, Eduardo Camavinga s'est déjà fait un nom dans le football français. Le milieu du Stade Rennais a impressionné pour sa première saison complète en Ligue 1 et continue de marquer des points. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Didier Deschamps a décidé de faire appel à lui pour les deux prochaines rencontres de l'équipe de France face à la Suède (samedi) et la Croatie (mardi). À l'occasion de ce rassemblement, Eduardo Camavinga en a profité pour réaffirmer qu'il allait rester en Bretagne cet été, mais le jeune joueur s'est montré beaucoup plus réservé concernant la saison prochaine : « Il y a déjà une saison à faire avec le Stade, et après ce sera une autre histoire, on verra la suite plus tard ». Un message qui n'a pas échappé au PSG.

Vers une bataille PSG/Real Madrid pour Camavinga ?

Durant le mois de juin, le 10 Sport vous avait révélé l'existence d'offres du Real Madrid et du Paris Saint-Germain pour Eduardo Camavinga, un intérêt qui se confirme de plus en plus au fil de semaines. D'après les informations du Parisien divulguées dans ses colonnes du jour, le milieu de 17 ans serait très apprécié du côté de Doha, au point que l’émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani aurait coché son nom dans sa liste de joueurs qu’il aimerait voir signer au PSG. Les propriétaires du club de la capitale auraient même entamé des discussions avec l'un des représentants de Camavinga afin d'évoquer une arrivée de la pépite à Paris en 2021, ce qui ne risque pas d'arranger les affaires du Real Madrid. Dans la capitale espagnole aussi, Eduardo Camavinga est très appréciée. Dans la presse ibérique, on évoque même une possible offensive de Florentino Pérez en 2021. Le joueur du Stade Rennais est en effet attendu pour le nouveau projet initié par Zinedine Zidane, qui souhaite miser sur de jeunes pépites dans les prochaines années. Un projet XXL dans lequel est également impliqué Kylian Mbappé.

Le Real n'oublie pas Mbappé