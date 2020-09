Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rendez-vous est déjà pris pour Camavinga !

Publié le 3 septembre 2020 à 20h30 par Th.B.

Du haut de ses 17 ans, Eduardo Camavinga fait déjà énormément parler de lui. Sur le point de connaître sans doute sa première sélection en Équipe de France, le milieu de terrain du Stade Rennais figure sur les tablettes des plus grands clubs européens à l’instar du PSG ou du Real Madrid. L’été 2021 s’annonce déjà chaud pour Camavinga, et ce pour plusieurs raisons.

Au même titre que Kylian Mbappé lors de son explosion fulgurante à l’AS Monaco lors de la saison 2016-2017, le nom d’Eduardo Camavinga a été lié aux plus grands clubs européens. Real Madrid, PSG, Borussia Dortmund, Milan AC ou encore Manchester United… Le milieu de terrain de 17 ans aurait pu s’engager avec l’une de ces formations. Néanmoins, celui qui a été appelé par Didier Deschamps pour les matchs de Ligue des nations face à la Suède et la Croatie, a fait le choix de ne pas se laisser tenter par les sirènes des grands clubs et de rester une saison de plus à Rennes qui va disputer la Ligue des champions. « Les rumeurs ? Franchement, ça ne me fait rien du tout. C’est le football, il faut s’y préparer. Dans le football, il y a des rumeurs, des choses vraies, des choses fausses. Il ne faut pas trop y prêter attention. Ma décision concernant mon avenir ? Tout simplement, je suis rennais. Il me reste des années de contrat et je suis heureux d’être rennais aujourd’hui. Un transfert cet été ? Je serai rennais cette saison ». Voici le témoignage que Camavinga avait tenu lors d’un entretien avec Téléfoot La Chaîne. Et ce malgré l’intérêt du Real Madrid ou du PSG qui avaient tous deux formulé une offre au Stade Rennais, comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité. Cependant, ce ne serait que partie remise.

Un bras de fer entre le Real Madrid et le PSG…

Ce jeudi, Le Parisien a fait un point sur le dossier Eduardo Camavinga. Selon les informations du quotidien de la capitale, le milieu de terrain français aurait la cote à Doha. L’émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani aurait coché son nom dans sa liste de joueurs qu’il aimerait voir signer au PSG. Comme le10sport.com vous l’a annoncé ces dernières semaines, les noms d’Ismaël Bennacer et de Luis Suarez en font également partie. Le propriétaire du club de la capitale aurait même entamé les discussions avec l’un des représentants de Camavinga. Le plan est simple, avancer dans ce dossier afin de parvenir à le boucler en 2021, soit à un an de la fin de son contrat avec le Stade Rennais. Le PSG se trouverait d’ailleurs dans une situation financière plus favorable avec le potentiel départ de Kylian Mbappé ou celui moins probable de Neymar. Le PSG, au même titre que Mbappé en 2017, aimerait recruter celui qui pèsera beaucoup dans la prochaine décennie du football français. Mais il va falloir se montrer très convaincant et très vigilant puisque le Real Madrid aurait déjà contacté le clan Camavinga au cours du dernier exercice. De quoi laisser présager une bataille au sommet entre le PSG et le Real Madrid à partir de janvier 2021. Mais qu’en est-il de la position de Rennes dans ce dossier ?

