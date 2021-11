Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer, Caïazzo... Le gros aveu de Claude Puel !

Publié le 2 novembre 2021 à 10h30 par A.M.

Bien que l'ASSE traverse une période très délicate, Claude Puel assure qu'il n'a jamais évoqué son avenir avec les dirigeants stéphanois.

Après un été très compliqué durant lequel un seul joueur est arrivé, à savoir Ignacio Ramirez sous la forme d'un prêt, l'ASSE connaît un début de saison catastrophique avec une dernière place en Ligue 1. Les Verts n'ont toujours pas remporter le moindre match en 12 journées et n'ont que 6 points au compteur. Une situation qui place Claude Puel dans une situation inconfortable pour son avenir. Malgré tout, il assure s'entendre parfaitement avec sa direction.

Puel n'a jamais parlé de son cas avec sa direction