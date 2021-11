Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel a trouvé son sauveur !

Publié le 2 novembre 2021 à 3h15 par La rédaction

Auteur d'un nouveau but décisif contre Metz samedi (1-1), Wahbi Khazri permet à l'ASSE et à Claude Puel de souffler.

Bien que l'ASSE n'ait toujours pas gagné le moindre match cette saison, les Verts sont toujours en vie, notamment grâce à un excellent Wahbi Khazri. Auteur de 7 buts en Ligue 1, le Tunisien a sauvé les Stéphanois dans de nombreux matches. Buteur égalisateur dans les arrêts de jeu contre l'OL (1-1), Khazri a marqué lors des quatre derniers matches de l'ASSE. Et Claude Puel est conscient de l'importance de son joueur.

Puel peut remercier Khazri