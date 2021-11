Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La nouvelle sortie fracassante de Puel sur son avenir !

Publié le 2 novembre 2021 à 8h30 par A.M.

Bien que l'ASSE soit toujours lanterne rouge de Ligue 1 après 12 journées, Claude Puel assure qu'il ne se soucie pas de son avenir sur le banc des Verts.

Le début de saison de l'ASSE est loin de répondre aux attentes. Et pour cause, après 12 journées, les Verts pointent à la dernière place de Ligue 1 avec 6 points au compteur, et toujours aucune victoire. Une situation qui place bien évidemment Claude Puel sur un siège éjectable. Mais l'ancien manager de Leicester est lassé des questions concernant sa situation et préfère souligner les qualités de son équipe qui fait preuve de courage et qui ne lâche rien.

«Ce qui m'intéresse, c'est que mon groupe ne lâche rien»